Ты мне не тычь: обязан ли водитель обращаться к гаишнику на вы?

Пытаясь расположить к себе сотрудника ДПС, автовладельцы частенько используют словечки «брат», «начальник», «старик». И, конечно же, «тыкают» инспектору. Но законно ли это? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в том, кто и кому имеет право говорить «ты», и что за это бывает.
Отношения инспекторов ГИБДД и водителей в нашей стране сродни семейным — местами доходит до смешного, местами очень грустно и тяжело, а иногда и вовсе руки опускаются, а мозг требует развода, а точнее суда. Однако в отличие от дел семейных, взаимоотношения «гаишников» и водителей четко прописаны в различных законах и сводах правил. И если хотя бы поверхностно ознакомиться с ними, жить станет если не легче, то уж точно веселее. Вот, к примеру, простая и даже типичная ситуация: инспектор остановил машину, представился водителю, а дальше повел разговор так, будто бы он знает водителя с самого детства, обращаясь к нему на ты. Как правило, водители принимают навязанные инспектором правила игры, и поддерживают панибратское общение. А между тем на этот счет есть закон, который обязана соблюдать, как минимум одна из сторон.
Так, для инспектора ГИБДД манеру поведения и ведение диалога с автомобилистом регламентируют сразу два закона. Согласно п.3 закона №342 в редакции от 31.07.2020 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен: «проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им содействие в реализации их прав и свобод». Прямого указания обращаться к гражданину на «Вы» здесь, конечно, нет. Но слова «уважение и вежливость» в обществе подразумевают и это.
Впрочем, для любителей более точных формулировок, есть п. 43 Приказа МВД России от 23.08.2017 за номером 664 в редакции от 21.12.2017 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения», в котором сказано, что «в разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на вы, проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания». Таким образом, инспектор не имеет права фамильярничать и «тыкать» водителю при общении. А если он подобное делает, то это не иначе как его импровизации или даже произвол.
А вот для водителей подобных рекомендаций нет. Однако руководствуясь общественными нормами и в качестве проявления уважения, либо для дальнейшего расположения инспектора ГИБДД, все же стоит общаться на вы. Во-первых, это не даст повода инспектору вести себя вольно (вдруг вы подкованный юрист, адвокат или еще кто похуже). А во-вторых, проявление уважение к стражу порядка, особенно если вы еще и что-то нарушили, может помочь избежать более крупных неприятностей. Их, как мы знаем, гайцы умеют создавать.
Впрочем, ситуации на дороге бывают разными. Поэтому водителю в России, скорее, нужно уметь ориентироваться по ситуации. Если вам не принципиально общение на вы, то можно принять правила игры инспектора — разобраться в причине остановки, пошутить, вместе посмеяться и спокойно разойтись с одинаково хорошим настроением. Увы, порой, это работает гораздо лучше, чем пренебрежительный разговор с умной миной на лице.