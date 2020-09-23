Ты мне не тычь: обязан ли водитель обращаться к гаишнику на вы?

Пытаясь расположить к себе сотрудника ДПС, автовладельцы частенько используют словечки «брат», «начальник», «старик». И, конечно же, «тыкают» инспектору. Но законно ли это? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в том, кто и кому имеет право говорить «ты», и что за это бывает.

Отношения инспекторов ГИБДД и водителей в нашей стране сродни семейным — местами доходит до смешного, местами очень грустно и тяжело, а иногда и вовсе руки опускаются, а мозг требует развода, а точнее суда. Однако в отличие от дел семейных, взаимоотношения «гаишников» и водителей четко прописаны в различных законах и сводах правил. И если хотя бы поверхностно ознакомиться с ними, жить станет если не легче, то уж точно веселее. Вот, к примеру, простая и даже типичная ситуация: инспектор остановил машину, представился водителю, а дальше повел разговор так, будто бы он знает водителя с самого детства, обращаясь к нему на ты. Как правило, водители принимают навязанные инспектором правила игры, и поддерживают панибратское общение. А между тем на этот счет есть закон, который обязана соблюдать, как минимум одна из сторон.

Так, для инспектора ГИБДД манеру поведения и ведение диалога с автомобилистом регламентируют сразу два закона. Согласно п.3 закона №342 в редакции от 31.07.2020 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен: «проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им содействие в реализации их прав и свобод». Прямого указания обращаться к гражданину на «Вы» здесь, конечно, нет. Но слова «уважение и вежливость» в обществе подразумевают и это.