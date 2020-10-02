Для кроссовера Lamborghini Urus предложат заводской тюнинг «вырви глаз»

Фото производителя.
Lamborghini представила новую серию суперкроссовера Urus под названием Graphite Capsule. Как рассмотрел портал «АвтоВзгляд», новинка отличается эксклюзивными цветами и элементами отделки

Для дизайн-пакета Urus Graphite Capsule доступны четыре варианта матовой окраски: белый, черный, плюс пара серых. Но главная «фишка» — яркие акценты на переднем сплиттере, дверных вставках и заднем спойлере, притом клиент может выбрать между оранжевым, желтым и зеленым декором. Дополняют образ 23-дюймовые двухцветные колесные диски и черные хромированные патрубки выхлопа.

Фото производителя.

Интерьер декорирован элементами из темного анодированного алюминия на передней панели и дверях, а также деталями из матового углеволокна. Цветовые акценты — такого же цвета, что вставки на кузове: в ярких цветах выполнены кожаная отделка центрального тоннеля, боковые поддержки подушек сидений и прострочки на подголовниках.

Вентилируемые сиденья, обшитые алькантарой, — эксклюзивная опция, доступная только для серии Urus Graphite Capsule и недавно представленной Urus Pearl Capsule. К слову, новый дизайн-пакет будет доступен для всех «Урусов» 2021 модельного года. И уж точно такие машины появятся на дорогах России! Ведь кроссовер от Lamborghini, что называется, «зашел» обеспеченной публике.

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2 октября 2020
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