Для кроссовера Lamborghini Urus предложат заводской тюнинг «вырви глаз»

Интерьер декорирован элементами из темного анодированного алюминия на передней панели и дверях, а также деталями из матового углеволокна. Цветовые акценты — такого же цвета, что вставки на кузове: в ярких цветах выполнены кожаная отделка центрального тоннеля, боковые поддержки подушек сидений и прострочки на подголовниках.

Вентилируемые сиденья, обшитые алькантарой, — эксклюзивная опция, доступная только для серии Urus Graphite Capsule и недавно представленной Urus Pearl Capsule. К слову, новый дизайн-пакет будет доступен для всех «Урусов» 2021 модельного года. И уж точно такие машины появятся на дорогах России! Ведь кроссовер от Lamborghini, что называется, «зашел» обеспеченной публике.