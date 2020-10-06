«Кортежу» не снилось: китайская марка «Красное знамя» выпустила кроссовер за $100 000

При этом для покупателей из Китая новый Hongqi выглядит даже привлекательнее, чем флагманские BMW и Mercedes — те не имеют батарейных версий, а E-HS9 — чисто электрический. То есть автомобиль обладает массой льгот, а его эксплуатация, учитывая низкую стоимость электроэнергии, обойдется достаточно дешево.

Пока для заказа доступен единтвенный вариант отдачей 436 л. с., у которого спереди и сзади установлено по одному 218-сильному электромотору. Но вскоре появится более мощная модификация суммарной мощностью 551 л. с. Три варианта тяговой батареи доступны прямо сейчас: их запаса хватает на 460, 510 и 650 километров, соответственно.

Салон официально не рассекречен. Но пресс-релиз утверждает, что во втором ряду установлена пара роскошных ложементов. Если же клиент планирует использовать роскошный кроссовер в качестве семейного автомобиля, есть возможность заказать шестиместный салон может — с посадочной формулой «2+2+2».

Между тем, Россия идет своим путем. Наш Aurus Komendant будет оснащаться битурбированным V8 мощностью 700 л. с., а о разработке электрических версий этого кроссовера нет никакой информации. Видимо, наши чиновники и олигархи — в отличие от китайских товарищей — пока не думают об уменьшении «углеродного следа».