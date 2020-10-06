«Кортежу» не снилось: китайская марка «Красное знамя» выпустила кроссовер за $100 000

Марка «Хунцы» (именно так следует произносить Hongqi), в первую очередь, знаменита лимузинами для китайской партийной элиты. Правда, время от времени под этим брендом выходят самые разные машины, включая почти «народные» седаны среднего класса. Но сейчас «Красное знамя», как переводится на русский название Hongqi, пошло по другому пути: на рынок выходит флагманский кроссовер со стартовым ценником… 80 000 долларов!
За что такие деньги? Как минимум, за дизайн, ведь над проектом E-HS9 работал бывший дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор. И большой китайский «паркетник» получился, пожалуй, симпатичнее, чем дорогущий Cullinan. Хотя по габаритам новинка больше тянет на конкурента таким машинам, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.
При этом для покупателей из Китая новый Hongqi выглядит даже привлекательнее, чем флагманские BMW и Mercedes — те не имеют батарейных версий, а E-HS9 — чисто электрический. То есть автомобиль обладает массой льгот, а его эксплуатация, учитывая низкую стоимость электроэнергии, обойдется достаточно дешево.
Пока для заказа доступен единтвенный вариант отдачей 436 л. с., у которого спереди и сзади установлено по одному 218-сильному электромотору. Но вскоре появится более мощная модификация суммарной мощностью 551 л. с. Три варианта тяговой батареи доступны прямо сейчас: их запаса хватает на 460, 510 и 650 километров, соответственно.
Салон официально не рассекречен. Но пресс-релиз утверждает, что во втором ряду установлена пара роскошных ложементов. Если же клиент планирует использовать роскошный кроссовер в качестве семейного автомобиля, есть возможность заказать шестиместный салон может — с посадочной формулой «2+2+2».
Между тем, Россия идет своим путем. Наш Aurus Komendant будет оснащаться битурбированным V8 мощностью 700 л. с., а о разработке электрических версий этого кроссовера нет никакой информации. Видимо, наши чиновники и олигархи — в отличие от китайских товарищей — пока не думают об уменьшении «углеродного следа».