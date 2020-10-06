Почему у машин такси всегда «спущены» шины

Однажды такое действительно может случиться: колесо незначительно спустило во время выполнения заказа, и водитель решил сэкономить время клиента, отложив возню с насосом. Но чтобы каждый раз? Ведь спущенные колеса — это не только повышенный износ покрышек, но и увеличенный расход топлива, а его водители, кому бы ни принадлежало их транспортное средство, всегда заливают самостоятельно. На третьем подобном случае подряд мы поинтересовались у шофера его маленькой тайной. Ну и посмеялись после.
Оказывается, что каждый водитель такси проверяет давление в шинах каждый день. Во-первых, расход топлива на спущенных колесах выше на литр и более, а это 4—5 литров, выброшенных в воздух за смену или 200—250 рублей. Недопустимая роскошь по нынешним временам. Вторая же причина заключается в том, что платить парку за испорченную повышенным износом шину предстоит так же водителю. Цены, как оказалось, заявляют совершенно заоблачные, поэтому в случае повреждения похожую покрышку предстоит найти на доске объявлений, потом добраться и еще заплатить за шиномонтаж.
Так что проще пробежаться еще до начала смены с манометров вокруг авто, чем потом работать бесплатно. Так отчего же тогда датчик сигнализирует о неисправности? Неужели поврежден сам прибор? Нет, все куда проще.
Таксистам всегда нужен полный объем багажника, поэтому бак под газ, а большинство московских водителей сейчас ездят исключительно на газу, размещают вместо запаски, которую меняют на ремкомплект. Таким образом, пятый датчик отсутствует в принципе, а вся система «кричит» о неисправности, хотя колеса накачаны должным образом.
И коль уж разговор зашел про газ, уточнили об экономии, а заодно и о последствиях использования такого вида топлива на современных двигателях. Везущая нас Toyota Camry прошла под управлением одного водителя 280 000 км за два года — еще одна «изюминка» любителям «трехлеток в одних руках» --- и заставила раскошелиться лишь на ремонт автоматической коробки передач.
Мотор, по заверению владельца, в прекрасном состоянии, а серьезных следов износа на цилиндрах и поршнях не выявлено. Порадовала и экономия: в месяц за счет газа удается сократить издержки на 8000 — 12 000 рублей. Весьма существенно и абсолютно оправданно! Кстати, именно двигатель объемом 2,4 литра для такси предпочтителен, ведь двухлитровый силовой агрегат уже не справляется с четырьмя пассажирами и полным багажником вещей.