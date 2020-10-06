Почему у машин такси всегда «спущены» шины

Однажды такое действительно может случиться: колесо незначительно спустило во время выполнения заказа, и водитель решил сэкономить время клиента, отложив возню с насосом. Но чтобы каждый раз? Ведь спущенные колеса — это не только повышенный износ покрышек, но и увеличенный расход топлива, а его водители, кому бы ни принадлежало их транспортное средство, всегда заливают самостоятельно. На третьем подобном случае подряд мы поинтересовались у шофера его маленькой тайной. Ну и посмеялись после.

Оказывается, что каждый водитель такси проверяет давление в шинах каждый день. Во-первых, расход топлива на спущенных колесах выше на литр и более, а это 4—5 литров, выброшенных в воздух за смену или 200—250 рублей. Недопустимая роскошь по нынешним временам. Вторая же причина заключается в том, что платить парку за испорченную повышенным износом шину предстоит так же водителю. Цены, как оказалось, заявляют совершенно заоблачные, поэтому в случае повреждения похожую покрышку предстоит найти на доске объявлений, потом добраться и еще заплатить за шиномонтаж.

Так что проще пробежаться еще до начала смены с манометров вокруг авто, чем потом работать бесплатно. Так отчего же тогда датчик сигнализирует о неисправности? Неужели поврежден сам прибор? Нет, все куда проще.