Mercedes-Benz придумала новый класс автомобилей — кросс-седаны

Два года назад марка из Штутгарта представила концепт Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, то есть «бескомпромиссная роскошь» (он изображен на заглавном фото). Это был самый настоящий большой кроссовер, построенный на агрегатах модели GLS, но — с кузовом типа седан. Многие тогда подумали, что «трехлучевая звезда» таким необычным форматом лишь развлекает избаловавшуюсю публику — уж очень странным показался такой формат автомобиля.

Но нет! Если верить инсайдерам, гибрид кроссовера и седана вскоре встанет на конвейер. Решение довольно своеобразное, ведь машина, мягко говоря, не отличается изяществом. Хотя, может быть, главные потребители «премиума» — китайцы — считают иначе. И если представители фокус-групп проголосовали за такой формат, «Мерседесу» деваться некуда, придется запускать. В конце концов, делают же седаны Volvo S60 Cross Country и Lada Vesta Cross.