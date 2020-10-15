В России начались продажи нового Lexus RX

В качестве отличительных элементов исполнению Black Vision были добавлены черные корпуса зеркал, а также затемненная решетка радиатора.

Кроме того: спецверсия Lexus RX получила интересный обвес — унего есть аэродинамические накладки на бамперах и дверях. Легкосплавные 20-дюймовые колеса — с темно-бронзовым покрытием и фирменной эмблемой.

В салоне водителя и пассажиров встречает аудиосистема высочайшего класса. Вдобавок RX Black Vision заимел широкий набор опций безопасности: это системы активной помощи при повороте, при выезде задним ходом, плюс ассистент автоматического торможения, не считая мониторинга слепых зон.