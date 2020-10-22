Дешевый кроссовер Datsun выпустят под именем Nissan Magnite

Несмотря на то, что «паркетник» примерил ниссановские шильдики, оформление «мордочки» осталось характерным для марки Datsun: тут и фирменная решетка радиатора, и соответствующие ходовые огни… В общем, в «Ниссане» особенно не креативили, чтобы «приемный сын» был похож на другие модели бренда — видимо, требовалось поскорее вывести почти готовую машину на рынок.
По технике «Магнит» очень примитивен, так как построен на ультрабюджетной платформе CMF-A. Базовым заявлен литровый трехцилиндровый атмосферник мощностью 72 силы. Но вдобавок существует турбированная версия мощностью 95 л. с., с которой вместо пятиступенчатой «механики» предлагается вариатор. Привод — только передний.
Первым рынком, где появится новый Nissan, станет Индия, где серийный вариант кроссовера стартует через несколько недель. По информации от тамошних журналистов, в базовом исполнении машину будут продавать примерно за $7 000 — то есть за 550 000 наших рублей. Затем запланирована экспансия и в другие регионы.
Правда, в России Nissan Magnite вряд ли появится. Машинка длиной четыре метра, с тремя цилиндрами и простенькой начинкой уж точно не удивит российского покупателя… Нашему брату подавай, что покрупнее и практичнее: например, LADA Granta Cross. Иронии ради «АвтоВзгляд» назвал эту тольяттинскую разработку «первым русским автомобилем для апокалипсиса».