Дешевый кроссовер Datsun выпустят под именем Nissan Magnite

Несмотря на то, что «паркетник» примерил ниссановские шильдики, оформление «мордочки» осталось характерным для марки Datsun: тут и фирменная решетка радиатора, и соответствующие ходовые огни… В общем, в «Ниссане» особенно не креативили, чтобы «приемный сын» был похож на другие модели бренда — видимо, требовалось поскорее вывести почти готовую машину на рынок.

По технике «Магнит» очень примитивен, так как построен на ультрабюджетной платформе CMF-A. Базовым заявлен литровый трехцилиндровый атмосферник мощностью 72 силы. Но вдобавок существует турбированная версия мощностью 95 л. с., с которой вместо пятиступенчатой «механики» предлагается вариатор. Привод — только передний.