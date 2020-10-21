Пацаны не поймут: первое знакомство с новейшим внедорожником Hummer 2020

«Хаммеры» наша братва любит… Однако возрожденную машину не оценит, потому что она — чисто электрическая. Первой на рынок (разумеется, американский) выйдет дорогущая, но очень крутая версия Edition One за 113 000 долларов. У нее сразу три электромотора с суммарной отдачей в 1014 л. с., а крутящий момент — немыслимые 15 590 Нм.

Поэтому неудивительно, что до 97 км/ч пикап выстреливает за 3 секунды! На одной зарядке он способен проехать около 560 км, а если по пути найдется зарядная станция, выдающая 800 Вольт напряжения и 350 килоВатт мощности, то 10-минутной «заправки электричеством» хватит, чтобы затем преодолеть 160 км пути. Впечатляет, не правда ли?