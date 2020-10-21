Пацаны не поймут: первое знакомство с новейшим внедорожником Hummer 2020

«Хаммеры» наша братва любит… Однако возрожденную машину не оценит, потому что она — чисто электрическая. Первой на рынок (разумеется, американский) выйдет дорогущая, но очень крутая версия Edition One за 113 000 долларов. У нее сразу три электромотора с суммарной отдачей в 1014 л. с., а крутящий момент — немыслимые 15 590 Нм.
Поэтому неудивительно, что до 97 км/ч пикап выстреливает за 3 секунды! На одной зарядке он способен проехать около 560 км, а если по пути найдется зарядная станция, выдающая 800 Вольт напряжения и 350 килоВатт мощности, то 10-минутной «заправки электричеством» хватит, чтобы затем преодолеть 160 км пути. Впечатляет, не правда ли?
Версий попроще придется ждать очень и очень долго. Скажем, базовый GMC Hummer за 80 000 долларов выйдет только весной 2024 года! Ему полагаются пара моторов общей мощностью 634 л. с., менее емкая батарея и пружинная подвеска. И даже интересно, найдутся ли желающие ждать почти четыре года, чтобы купить именно такой автомобиль?
Но вернемся к исполнению Edition One. У него есть пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, которая может поднимать кузов на дополнительные 149 мм. Также новый пикап готов удивить полноуправляемым шасси — оно не только улучшает маневренность, но и позволяет творить невообразимое — скажем, пикап обучен пятиться боком.
А еще новичок не должен посрамить легендарное имя на бездорожье. Возрожденный Humer готов преодолеть брод глубиной 60 см, а также взобраться на вертикальную ступеньку высотой 460 мм. Специально для этой модели шин Goodyear поставляет сособую версию покрышек Wrangler Territory MT внешним диаметром 35 или 37 дюймов.
На этом список достоинств не заканчивается. Для отдыха на природе из пикапа можно сделать почти кабриолет: жесткая крыша снимается, а заднее стекло кабины — опускается. Притом конструкция вышла очень продуманной — снятые секции можно спрятать под капотом, где для их хранения предусмотрены специальные ложементы.
И, конечно, GMC Hummer EV Edition One разочарует комплектацией. В список оборудования включены трассовый автопилот (с функцией автоматической смены полосы), тачскрин медиасистемы диагональю 13,4 дюйма и 18 камер кругового обзора!!! В общем получилось круто, дорого и современно. Но мы этот автомобиль, скорее всего, никогда не увидим.