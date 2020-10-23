Hyundai сертифицировала большой кроссовер Palisade для России

Фото производителя.
Hyundai представила модель Palisade еще два года назад. Но из-за ажиотажного спроса на родине, все откладывала российский дебют пятиметрового кроссовера. Теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», на машину, наконец, оформлены сертификационные документы.

Как следует из этих бумаг, Hyundai не просто привезет Palisade в Россию, но и наладит его сборку на заводе «Автотор» в Калининграде. В списке заявленных значатся две версии: с четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2,2 л (200 л. с.) и с бензиновым атмосферником — последний при объеме 3,5 л выдает налоговогодные 249 л. с. С обоими моторами состыкован восьмиступенчатый «автомат», а привод может быть передним или полным.

Сама машина длиной 4980 мм построена на платформе от Santa Fe нового поколения, поэтому двигатель расположен поперечно, а в конструкцию подвески в качестве упругого элемента заложены только пружины. Тем не менее, Palisade носит статус флагмана марки. Притом очень удачного флагмана: в родной Корее модель стала настоящим хитом. Также ее тепло приняли на американском рынке. И еперь посмотрим, как новинку встретит Россия.

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23 октября 2020
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