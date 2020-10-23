Hyundai сертифицировала большой кроссовер Palisade для России

Как следует из этих бумаг, Hyundai не просто привезет Palisade в Россию, но и наладит его сборку на заводе «Автотор» в Калининграде. В списке заявленных значатся две версии: с четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2,2 л (200 л. с.) и с бензиновым атмосферником — последний при объеме 3,5 л выдает налоговогодные 249 л. с. С обоими моторами состыкован восьмиступенчатый «автомат», а привод может быть передним или полным.

Сама машина длиной 4980 мм построена на платформе от Santa Fe нового поколения, поэтому двигатель расположен поперечно, а в конструкцию подвески в качестве упругого элемента заложены только пружины. Тем не менее, Palisade носит статус флагмана марки. Притом очень удачного флагмана: в родной Корее модель стала настоящим хитом. Также ее тепло приняли на американском рынке. И еперь посмотрим, как новинку встретит Россия.