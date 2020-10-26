В Москве выставили на продажу очень редкий Renault Duster

Фото: Renault.
На нескольких сайтах объявлений появилось предложение приобрести новый Renault Duster за 1 850 000 рублей. Как рассмотрел портал «АвтоВзгляд», за такие деньги предлагается четырехдверный пикап Duster Oroch бразильской сборки.

Четырехдверный пикап — самостоятельная разработка бразильского подразделения Renault. Машина отличается увеличенной колесной базой и растянутым задним свесом, так что общая длина «Ороча» на 40 сантиметров больше, чем габарит стандартного кроссовера. Из другий отличий отметим усиленную пружинную подвеску.

Экземпляр, выставленный на продажу в Москве, оснащен двухлитровым бензиновым мотором (143 л. с.), механической коробкой передач и полным приводом. Напомним, что Renault Duster Oroch в России официально не представлен, поэтому будущий покупатель пикапа станет обладателем действительно эксклюзивной машины.

кроссоверы, продать машину
26 октября 2020
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