В Москве выставили на продажу очень редкий Renault Duster

Четырехдверный пикап — самостоятельная разработка бразильского подразделения Renault. Машина отличается увеличенной колесной базой и растянутым задним свесом, так что общая длина «Ороча» на 40 сантиметров больше, чем габарит стандартного кроссовера. Из другий отличий отметим усиленную пружинную подвеску.

Экземпляр, выставленный на продажу в Москве, оснащен двухлитровым бензиновым мотором (143 л. с.), механической коробкой передач и полным приводом. Напомним, что Renault Duster Oroch в России официально не представлен, поэтому будущий покупатель пикапа станет обладателем действительно эксклюзивной машины.