FX возвращается: объявлена дата дебюта новейшего кроссовера Infiniti QX55

Фото: Infiniti
Вот она — возрожденная «кепка»: FX переродился в новейший купеобразный кроссовер Infiniti QX55. Да, в очередной раз премьеру премиальной модели японцы перенесли, но затягивать с дебютом не стали. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», презентация новинки состоится 18 ноября.

До сих пор облик долгожданного QX55 нам был известен лишь по малозначительным тизерам. И вот настал час Х — свежий кроссовер Infiniti, как уже было сказано, полностью рассекретят 18 ноября.

Спустя 17 лет возрожденная «кепка», пусть и с новым именем вновь займет свое место в модельном ряду премиальной японской марки. Автомобиль представит известный соул-исполнитель Алоэ Блек.

– Новый QX55, как и творчество Алоэ Блека, можно назвать синонимом яркой индивидуальности и сильного характера. Мы с нетерпением ждем возможности, когда наш новый кроссовер можно будет представить публике под аккомпанемент великолепной музыки и в сопровождении звезды соответствующего масштаба, — отметил генеральный менеджер по маркетингу Infiniti Фил Йорк.

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27 октября 2020
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