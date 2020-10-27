FX возвращается: объявлена дата дебюта новейшего кроссовера Infiniti QX55

До сих пор облик долгожданного QX55 нам был известен лишь по малозначительным тизерам. И вот настал час Х — свежий кроссовер Infiniti, как уже было сказано, полностью рассекретят 18 ноября.

Спустя 17 лет возрожденная «кепка», пусть и с новым именем вновь займет свое место в модельном ряду премиальной японской марки. Автомобиль представит известный соул-исполнитель Алоэ Блек.

– Новый QX55, как и творчество Алоэ Блека, можно назвать синонимом яркой индивидуальности и сильного характера. Мы с нетерпением ждем возможности, когда наш новый кроссовер можно будет представить публике под аккомпанемент великолепной музыки и в сопровождении звезды соответствующего масштаба, — отметил генеральный менеджер по маркетингу Infiniti Фил Йорк.