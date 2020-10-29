В гамме марки Genesis появился еще один кроссовер

В салоне ничего не напоминает об остальных моделях марки! Даже удивительно, что консервативные корейцы нарисовали для своей новинки принципиально новый интерьер. Его главная «фишка» — овальная вставка посреди передней панели, на которой сгруппировано управление микроклиматом. Получилось свежо и необычно. А вот виртуальными приборами, большим тачскрином медиасистемы, а также обилием натуральной кожи и нержавеющей стали сегодня никого не удивишь.

Известно, что GV70 будет иметь классическую компоновку: то есть продольно расположенный мотор и основной задний привод. Другие подробности придется подождать месяц-другой. Впрочем, держать интригу Genesis умеет, пожалуй, как никто другой: во время недавней презентации моделей GV80 и G80 для России, бренд, фактически, ограничился лишь демонстрацией внешности авто (с которой все интересующиеся уже ознакомились как минимум семь месяцев назад).