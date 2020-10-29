В Россию приехал новый кроссовер JAC S7

Фото из открытых источников
Семиместный кроссовер JAC S7 получил, как стало известно порталу «АвтоВзгляд, 'Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Таким образом, теперь его могут официально продавать в России. О ценах обещают рассказать ближе к старту продаж.

Согласно документу Росстандарта, длина JAC S7 составляет 4776 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1760 мм. Размер колесной базы равен 2750 мм.

Под капотом кроссовера работает 1,5-литровый двигатель, мощностью 150 л. с. который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с роботизированной трансмиссией. Привод у S7 будет исключительно передний.

В перечне оснащения значатся шесть подушек безопасности, система старт-стоп, климат-контроль, электропривод двери багажника, система кругового обзора с парктрониками.

Производство JAC S7 наладят на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, что в Казахстане.

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29 октября 2020
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