В Россию приехал новый кроссовер JAC S7

Согласно документу Росстандарта, длина JAC S7 составляет 4776 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1760 мм. Размер колесной базы равен 2750 мм.

Под капотом кроссовера работает 1,5-литровый двигатель, мощностью 150 л. с. который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с роботизированной трансмиссией. Привод у S7 будет исключительно передний.

В перечне оснащения значатся шесть подушек безопасности, система старт-стоп, климат-контроль, электропривод двери багажника, система кругового обзора с парктрониками.

Производство JAC S7 наладят на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, что в Казахстане.