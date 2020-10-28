5 современных моторов, которые сильно «едят» масло

Сначала отметим, что любой мотор сжигает масло, ведь вверху, над поршнями, идет процесс горения, а смазка «плещется» внизу, в картере. В работающем двигателе идет постоянный газообмен, да и перепады температур происходят часто. Наконец, сальники, маслосъемные колпачки и поршневые кольца нельзя назвать герметичными пробками. В какой-то степени они обязаны пропускать масло сквозь себя. Но в каких количествах? Есть двигатели с умеренным масляным аппетитом, а есть такие, что постоянно просят свежей порции смазки.
Volkswagen
Начнем с немецких моторов объемом 1,8 и 2 литра. Это серия EA888, которая появилась во второй половине двухтысячных годов. В 2008 году концерн провел первую модернизацию, уменьшив толщину колец и размеры дренажных отверстий в канавках поршня. Так инженеры хотели улучшить экономичность, а получили повышенный расход масла, который проявляется еще когда мотор новый. В иных двигателях «масложор» доходил до литра на тысячу километров.
Audi
Еще один представитель немецкой школы — V-образный агрегат серии EA837 объемом три литра, который выпускали с 2008 по 2017 годы. Он потребляет смазку в тех же объемах, что и EA888. Если не контролировать уровень, масляное голодание приведет к появлению задиров на стенках цилиндров и постепенной «смерти» агрегата.
BMW
У «баварцев» отметим двигатели серии N, которые появились в 2000-х годах. В России больше известны четырехцилиндровые агрегаты N45 и N46. Конструкторы стремились сократить потери на трение, потому поршни сделали T-образной формы и оставили совсем мало места под кольца. Все эти инновации привели к тому, что масло эти моторы с аппетитом поглощают через маслосъемные колпачки. Да и других проблем хватает. Скажем, от перегрева может лопнуть межцилиндровые перегородки.
Hyundai-KIA
У корейского автоконцерна выделим 2-литровые двигатели серии G4KA/G4KD, которые появились в конце прошлого десятилетия и G4NA, дебютировавший в 2010 году. У всех этих агрегатов появляются задиры на стенках цилиндров, которые и способствуют повышенному расходу смазки на угар.
Если игнорировать проблему, то со временем в двигателе появятся стуки, дающие понять, что «юбки» поршней (самая нижняя часть поршня, не допускающая его раскачивания внутри цилиндра) вот-вот «прихватит» к стенкам цилиндров. А это грозит капитальным ремонтом мотора.