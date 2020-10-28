5 современных моторов, которые сильно «едят» масло

Сначала отметим, что любой мотор сжигает масло, ведь вверху, над поршнями, идет процесс горения, а смазка «плещется» внизу, в картере. В работающем двигателе идет постоянный газообмен, да и перепады температур происходят часто. Наконец, сальники, маслосъемные колпачки и поршневые кольца нельзя назвать герметичными пробками. В какой-то степени они обязаны пропускать масло сквозь себя. Но в каких количествах? Есть двигатели с умеренным масляным аппетитом, а есть такие, что постоянно просят свежей порции смазки.

Volkswagen

Начнем с немецких моторов объемом 1,8 и 2 литра. Это серия EA888, которая появилась во второй половине двухтысячных годов. В 2008 году концерн провел первую модернизацию, уменьшив толщину колец и размеры дренажных отверстий в канавках поршня. Так инженеры хотели улучшить экономичность, а получили повышенный расход масла, который проявляется еще когда мотор новый. В иных двигателях «масложор» доходил до литра на тысячу километров.

Audi

Еще один представитель немецкой школы — V-образный агрегат серии EA837 объемом три литра, который выпускали с 2008 по 2017 годы. Он потребляет смазку в тех же объемах, что и EA888. Если не контролировать уровень, масляное голодание приведет к появлению задиров на стенках цилиндров и постепенной «смерти» агрегата.