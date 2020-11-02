В России стартовали продажи особенной версии Range Rover

Jaguar Land Rover объявил о старте продаж юбилейной версии Range Rover Fifty, представляющей собой модификацию комплектации Autobiography. «Полтинник» отличается от нее эксклюзивными элементами дизайна. Для автомобиля предлагаются два варианта 22-дюймовых колесных дисков, а также семь цветов кузова. Три из них — Tuscan Blue, Bahama Gold и Davos White воспроизводят цвета первых моделей Range Rover.

Надписи Fifty размещены на уникальных табличках «1 из 1970», расположенных на центральной консоли, подголовниках, приборной панели и подсвечиваемых накладках на порогах. Автомобиль предлагается с удлиненной и стандартной колесной базой. На российском рынке Range Rover Fifty представлен с двумя моторами: 4,4-литровым дизелем мощностью 339 л. с. и 5-литровым бензиновым агрегатом с 525-ю «лошадями» внутри. Ценник машины стартует с 10 млн.рублей.