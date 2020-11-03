Новые кроссоверы Geely Tugella «попались» в Подмосковье до начала продаж

Да, китайцы позиционируют свой кроссовер, как автомобиль премиального сегмента. Рискнем предположить, что не только благодаря цене, которая наверняка окажется космической. Есть у Tugella и стильный дизайн,и богатое оснащение, и куча умной электроники, а главное — мотор, готовый пережить агрегаты грандов мировой автоиндустрии. Во всяком случае, об этом говорят сами китайцы.

По заверениям представителей Geely, расчетный ресурс их турбированного двигателя на 46% превышает ходимость европейских, корейских и японских моторов. Если верить азиатам, то в ходе комплексных испытаний, когда машины пробежали свыше 1 000 000 километров в различных эксплуатационных условиях, движок оказался на целых 150% надежнее, чем требуют международные стандарты. Круто? Еще как! По крайней мере, на словах.