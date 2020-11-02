5 самых крутых пародий на легендарный Hummer

Изумление от огромного и поразительного, включая внешность, автомобиля первыми прошла у японцев. На это неэмоциональным азиатам понадобилось двенадцать лет. И 1995 году они показали миру свою версию американского Hummer — Toyota Mega Cruiser. Идея американская, но воплощение — японское. Но Toyota Mega Cruiser оказалась слишком неповоротливой для островов, поэтому инженеры Toyota применили концепцию военных внедорожников вермахта и к полному приводу добавили систему 4WS — поворот задних колес.

Им показалось, что хотя так Mega Cruiser сумеет приемлемо маневрировать. Еще одно существенное отличие от оригинала — двигатель. Американцы начинают проектирование машин с V8, считая его минимально достаточным и постоянно замахиваясь на V12. Японцы поставили на огромный автомобиль четырехцилиндровый дизель объемом 4,1 л — по литру на каждый цилиндр.

Еще одна странность машины — автоматическая подкачка только задних колес. Выпускать Mega Cruiser закончили в 2002-м, поскольку тиража в 132 экземпляра хватило, чтобы заполнить японские острова под завязку.