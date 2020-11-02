5 самых крутых пародий на легендарный Hummer

Изумление от огромного и поразительного, включая внешность, автомобиля первыми прошла у японцев. На это неэмоциональным азиатам понадобилось двенадцать лет. И 1995 году они показали миру свою версию американского Hummer — Toyota Mega Cruiser. Идея американская, но воплощение — японское. Но Toyota Mega Cruiser оказалась слишком неповоротливой для островов, поэтому инженеры Toyota применили концепцию военных внедорожников вермахта и к полному приводу добавили систему 4WS — поворот задних колес.
Им показалось, что хотя так Mega Cruiser сумеет приемлемо маневрировать. Еще одно существенное отличие от оригинала — двигатель. Американцы начинают проектирование машин с V8, считая его минимально достаточным и постоянно замахиваясь на V12. Японцы поставили на огромный автомобиль четырехцилиндровый дизель объемом 4,1 л — по литру на каждый цилиндр.
Еще одна странность машины — автоматическая подкачка только задних колес. Выпускать Mega Cruiser закончили в 2002-м, поскольку тиража в 132 экземпляра хватило, чтобы заполнить японские острова под завязку.
Вслед за японцами очнулись испанцы и в 1998 году смастерили собственный Hummer — VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) — высокомобильное тактическое транспортное средство. Повинуясь европейской традиции не шиковать с моторами, они использовали два вида двигателей австрийской фирмы Steyr: шестицилиндровый 3.2 cm³ и четырехцилиндровый 2.9 cm³.
Американцы стерпели выходку японцев, утешившись малотиражностью и ареалом обитания исключительно внутри Японии, а вот испанцев попытались призвать к ответу. На что получили заверения в безмерном уважении; уведомление о весьма отличающиеся технических характеристиках и заявление о том, что поскольку задачи у союзников по НАТО общие, совпадающий облик надо воспринимать, как успешную маскировку, а заодно пропаганду американской техники, ведь враг не станет вдаваться в подробности и всякий раз будет думать, что перед ним настоящий Hummer.
Следующими стали китайцы. Они обыденно украли образцы Hummer, скопировали и наладили местное производство, получив в 2002 году военный автомобиль Dongfeng EQ2050. Через год они вывели производство в самостоятельное подразделение, тем самым еще раз спародировав американцев с их автономным AM General. Продолжая жестоко иронизировать, китайцы быстро разделили Dongfeng EQ2050 на две версии — для военных под названием Dongfeng Armour и для гражданских под именем Dongfeng Hanma.
С мотором китайцы пожадничали, но были очень горды собой, что он пусть и четырехцилиндровый, зато тоже американский Cummins 4B TA. Одумавшись, этот мотор они оставили для гражданских, а на военный Dongfeng Armour добыли V8 GM Duramax в паре с АКП Allison. Никаких претензий к китайцам не последовало.
Следующими за изобретение собственного Hummer взялись южные корейцы. У них армия держалась на двух основных автомобилях: маленькой пародии на Jeep — KIA Retona (1998), и историческом KM450 Cargo Truck — известным миру под именем Kaiser Jeep M715 (1965).
В 2016 году началось производство легкого тактического автомобиля KIA KLT Light Tactical Vehicle. Изо всех клонов корейский сделан так, чтобы Hummer в нем угадывался безошибочно, но за внешность претензий от правообладателя было как можно меньше. Двигатель корейцы поставили дизельный Hyundai D6EB 3.0L V6 (225 л. с.), и автоматическую коробку (тоже свою) Hyundai Powertech A8TR1.
Сделав Hummer последними, они первыми отважились заменить его на следующее поколение. Останавливаться на достигнутом в Корее не принято и если есть возможность улучшения, за работу хватаются с энтузиазмом и задором. Дело в том, что вся страна восхищается новым KIA Mohave второго поколения, ставшим в Америке KIA Masterpiece. Машина очаровала не только население, но и инженеров так, что они решили срочно сделать следующий KLT/Hummer на базе новейшего гражданского внедорожника.
Ожидаемо, что над будущим страны созидательно трудятся не только гражданские корейцы, но и военные. Офицеры генштаба обдумывают сценарии грядущих войн, включая незавершенную гражданскую между Севером и Югом, и формируют техническое задание на военную технику. На стыке военной и гражданской доктрины проступают очертания легкого тактического внедорожника второго поколения.
Учитывая фантазии военных и гражданских, новейший корейский Hummer будет… гибридным и на топливных элементах. Обнимаясь в порыве обоюдного восторга, заказчики и исполнители поясняют изумленным специалистам, что в грядущих войнах их машина будет не только модной, но и экологически чистой, а так же сможет служить генератором, чтобы солдаты всегда имели возможность зарядить смартфоны, планшеты, ноутбуки и электрические зубные щетки.
О том, что с функцией генератора справляется любой двигатель внутреннего сгорания, корейцы почему-то забыли. Производство обещано в 2024 году.
Зато на первородный Hummer эта машина будет почти непохожа и американцам станет наконец-то не так стыдно…