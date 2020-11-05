Suzuki заметно нарастила армию поклонников в России

Локомотивом бренда остается компактный кроссовер Vitara: в октябре его выбрали 584 покупателя +6%). Не так бойко продается внедорожник Jimny. Его результат — 157 автомобилей, что, впрочем, вдвое больше, чем годом ранее. А замыкает список SX4 — за этот «паркетник» рублем проголосовал 91 поклонник Suzuki.

Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что россияне распробовали турбомоторы Suzuki — им нравится сочетание надежности и экономичности. Правда, «мини-гелику» Suzuki Jimny полагается атмосферный двигатель, что, впрочем, только дополняет его гармоничный характер.