В России прекратились продажи кроссовера Renault Koleos

Французы решили убрать из продуктовой линейки в России самый дорогой кроссовер Renault Koleos. На наш взгляд, причина очевидна — автомобиль не пользовался спросом. По итогам минувшего года дилеры передали в руки потребителей меньше 1000 машин.

Как подтвердили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Renault, продажи Koleos были остановлены из-за макроэкономической ситуации и роста курсов валют.

Напомним, что «Колеос» продавался у нас по цене от 1 700 000 до 2 400 000 рублей. Теперь же самым дорогим автомобилем в модельном ряду стал кроссовер Renault Arkana. За топовую версию Prime придется отдать почти 1 700 000 в дешевеющей российской валюте.