Модный Audi Q5 Sportback приедет в Россию с одним мотором

Тем не менее, этой осенью Audi Q5 все же обзавелся исполнением Sportback, которое технически ничем не отличается от исходного Q5, зато внешне готово похвастаться более элегантным силуэтом и другим оформлением кормы. Вскоре новинка выйдет на российский рынок и, как предсказывают сертификационные документы, ей заготовлена всего одна версия.

Так, для России Audi Q5 Sportback предложит сочетание турбомотора 2.0 TFSI (249 л. с.) и 7-ступенчатого «робота» S tronic. При этом, ради экономии топлива и динамичного разгона, к двигателю прилагается мягкогибридная надстройка, для которой позади заднего дивана установлен небольшой аккумулятор.

Этот же силовой агрегат станет основным для рестайлинговой версии «обычного» Q5. Но так же в гамму модификаций войдут трехлитровый турбодизель V6 (249 л. с.) с восьмиступенчатым «автоматом», плюс бензиновый 3.0 TFSI отдачей 354 л. с. Правда, последний станет исключительным достоянием «заряженного» Audi SQ5.

К слову, многие «автознатоки», разглагольствуя на досуге о достоинствах и недостатках представителей так называемой Большой немецкой тройки, никогда не упускали возможности проехаться по Audi, считая BMW и Mercedes более успешными. Хотя, например, флагманский Audi Q8 не дает поводов для критики, в чем портал «АвтоВзгляд» убедился на собственном опыте.