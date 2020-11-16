LADA XRAY избавился от биения руля

Как оказалось, владельцы LADA XRAY часто жаловались на «избыточную обратную связь на плохой дороге». Проще говоря, на руль передавались толчки от неровностей. Вазовские инженеры выяснили, что рулевой механизм с гидравлическим усилителем менее подвержен этому явлению, чем электрический, поэтому перевели модель на ГУР.

Еще одна новость из Тольятти касается мотора 1.8. С недавнего времени ему полагаются новые топливные трубки, а в головке блока цилиндров прописались модернизированные втулки клапанов. Есть мнение, что переделка ГБЦ потребовалась, чтобы уменьшить расход масла: сейчас, по документам, он может составлять 0,5 литра на 1000 километров пробега.

К слову, одно время АВТОВАЗ планировал установить 1.8 на LADA Largus. Вполне возможно, что эти планы будут реализованы после рейсталинга машины. Портал «АвтоВзгляд» разузнал, когда состоится большая реформа популярной модели.