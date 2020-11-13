Почему кроссоверы не так надежны, как легковушки

Сейчас модульные платформы позволяют выпускать на одном сборочном предприятии как седаны, так и кроссоверы. Давно просчитан и жизненный цикл автомобиля. Это выгодно для производителя, но не всегда хорошо для покупателя. Да и кризис делает свое дело. Автомобиль уже не приобретают на три года, а пользуются им гораздо дольше. И вот тут интересы производителей идут вразрез с тем, что хотят простые автовладельцы.

Для последних на первый план выходит надежность и ремонтопригодность. Потому покупка простого седана или хетчбэка оказывается выгоднее приобретения кроссовера. Дело в том, что SUV тяжелее любой легковушки. А «лишний» вес — это дополнительная нагрузка на подвеску и агрегаты. Не будем забывать, что сейчас многие детали подвески унифицированы. То есть их используют как на седанах, так и на SUV. Значит, те же сайлендблоки, шаровые опоры, стойки стабилизатора будут «жить» на тяжелом кроссовере меньше, чем на легком седане или хетче. Да и размер колес на SUV больше, что также дает нагрузку на ходовую часть.

Не забывайте и про распространенный нынче вариатор. Эта трансмиссия дешевле «автомата», вот ее и начали широко использовать в разных типах автомобилей. Вариатор боится пробуксовок, потому как в этом случае увеличивается износ его деталей. Особенно, когда в попытке заскочить на бордюр водители упираются в каменное препятствие колесами и жмут газ. А высокий дорожный просвет кроссовера так и провоцирует залезть повыше.