KIA отложила поставки в Россию дизельного Sorento

Под капотом нового поколения KIA Sorento скрывается дизель объемом 2,2 л (199 л. с., 440 Нм), агрегатированный с 8-ступенчатым преселективным «роботом». Во время первого теста такой версии портал «АвтоВзгляд» похвалил тандем CRDi-8DCT: он демонстрировал настолько слаженную работу, что создавалось полное впечатление, будто мощный мотор агрегатирован с честным «автоматом» — все было плавно, быстро, четко и вовремя.

Вот только купить дизельный кроссовер оказалось невозможно. Сначала дилеры ссылались на дефицит поставок, а затем признались, что машины есть в наличии, но их запрещено выдавать покупателям. По одной из версий, всем «Соренто» требуется обновление программного обеспечения роботизированной коробки передач.

В российском офисе официально признали, что старт продаж дизельной новинки действительно откладывается. Не называя причин, представительство KIA отметило: решение было принято «после проведения дополнительной инспекции первой партии автомобилей». На сколько переносятся поставки техники на тяжелом топливе, не сообщается.

Еще одна новинка, которая выходит на рынок этой осенью, — рамный KIA Mohave. Его неправильно называть «новым», однако производитель настолько глубоко переосмыслил дизайн и функционал машины, что термин «обновленный» тоже не отражает всей сути перемен, в которых подробно разобрался портал «АвтоВзгляд».