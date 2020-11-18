Представлен новейший Infiniti QX55 — преемник знаменитой «кепки» FX

Мы не случайно упомянули модель FX: к ней отсылают характерная форма остекления и фирменный силуэт — выше «поясной линии» исходный QX50 выглядит совсем иначе. Кроме того, новинке досталось особенное оформление кормы.

И только салоны обеих машин почти идентичны. Хотя новому кросс-купе адресованы более дерзкие сочетания цветов (скажем, для пресс-съемки японцы выбрали черно-красный интерьер). Задний диван не утратил регулировку по длине, но багажник стал меньше.

Двухлитровый турбомотор отдачей 249 л. с., вариатор и полный привод тоже знакомы по «пятидесятке». Однако ехать Infiniti QX55 должен несколько иначе, ведь инженеры сделали настройки подвески более спортивными. И, конечно, никуда не делась фирменная система Direct Adaptive Steering — то есть связь между рулевым колесом и передними колесами «по проводам».

Сроки российских поставок пока не определены. Скорее всего, новый Infiniti нам придется ждать до следующей весны. Так что желающим приобрести японский «премиум» здесь и сейчас придется ограничиться «стандартным» кроссовером QX50.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» организовал любопытный поеденок: в схватке сошлись Infiniti QX50 и Lexus NX300. Кто вышел победителем, можно прочитать здесь.