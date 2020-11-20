Стартовали российские продажи обновленного Infiniti QX80

Российский офис Infiniti объявил о начале продаж прошедшего рестайлинг Infiniti QX80. В экстерьере машины изменения минимальны. Разве что палитра кузова пополнилась парой цветов — черным Mineral Black и красным Coulis Red, да изменилось оформление шильдика 4WD.
Зато салон QX80 получил переработанный дизайн передней панели и новую мультимедийную систему Infiniti InTouch с двумя сенсорными экранами диагональю 7 и 8 дюймов и поддержкой Android Auto.
Силовая установка флагманского внедорожника осталась прежней. Infiniti QX80 оснащается 5,6-литровым бензиновым мотором V8 (405 л. с., 560 Нм) и 7-ступенчатой АКП. На российском рынке QX80 продается с 7- или 8-местным салоном.
В начальной комплектации в исполнении Sensory освеженный Infiniti QX80 стоит 5,7 млн. рублей, а в топовом исполнении Sensory ProActive — 6 млн. в дешевеющей российской валюте.