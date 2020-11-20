Стартовали российские продажи обновленного Infiniti QX80

Российский офис Infiniti объявил о начале продаж прошедшего рестайлинг Infiniti QX80. В экстерьере машины изменения минимальны. Разве что палитра кузова пополнилась парой цветов — черным Mineral Black и красным Coulis Red, да изменилось оформление шильдика 4WD.

Зато салон QX80 получил переработанный дизайн передней панели и новую мультимедийную систему Infiniti InTouch с двумя сенсорными экранами диагональю 7 и 8 дюймов и поддержкой Android Auto.