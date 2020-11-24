В Land Rover уверены, что Volkswagen украл их технологии

Напомним, что ассистент Terrain Response — это своеобразная электронная «надстройка», позволяющая настраивать работу систем авто (двигатель, коробку передач, подвеску и так далее) под конкретные условия движения. Проще говоря, если машина едет по глубокому снегу, водителю следует активировать режим «Снег», а если по камням — то режим «Гравий’и так далее.

При этом Jaguar Land Rover абсолютно уверен: если настройки нескольких систем меняются при помощи всего одной кнопки на любых других автомобилях, кроме 'Ягуаров» и «Ленд Роверов» — это чистый плагиат. Ведь британцы имеют на этот принцип соответствующий патент.

Если английская компания докажет свою правоту, концерн Volkswagen не сможет продавать за океаном Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Volkswagen Tiguan и кроссоверы Audi. Пока Комиссия по международной торговле США не занималась этим делом, а разбирательства могут затянуться на 2—3 года.

Между тем, Terrain Response второго поколения установлена на главной новинке марке Land Rover — новом поколении внедорожника Defender. Портал «АвтоВзгляд» недавно выяснял, что увидят покупатели: перелицованный Discovery или самый крутой внедорожник XXI века?