Опубликованы шпионские фото нового кроссовера Hyundai

Камуфлированный кроссовер Hyundai Bayon запечатлели в ходе дорожных испытаний где-то в Европе. Машина «засветилась» в таком виде в интернете, по странному стечению обстоятельств, уже на следующий день после официальной публикации тизера штатной PR-службой корейского бренда.
Шпионские фото появились на страницах портала Motor1. Вот только в их «тайной» природе есть серьезные сомнения. Поскольку кроме обтянутого маскирующим пластиком экстерьера новой модели компактного кроссовера, издание афишировало еще и его интерьер. Сделать такого рода фотографию тайком из-за угла невозможно — судите сами по иллюстрации.
Впрочем, то, что этот «слив» на самом деле и произошел с ведома представителей Hyundai, мало чего меняет. Из опубликованных фото можно сделать вывод, что салон будущего самого доступного кроссовера Hyundai в Европе получит большой (как минимум, 10-дюймовый) дисплей мультимедийной системы, а также цифровую панель приборов — нечто в духе Hyundai Sonata текущей генерации.
Теоретически, Bayon когда-нибудь может доехать и до российского рынка. Однако вероятность такого развития событий не особо велика: ведь у нас ему в таком случае придется конкурировать с другим кроссовером марки — Hyundai Creta. Что вряд ли входит в планы корейских маркетологов.