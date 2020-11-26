Опубликованы шпионские фото нового кроссовера Hyundai

Камуфлированный кроссовер Hyundai Bayon запечатлели в ходе дорожных испытаний где-то в Европе. Машина «засветилась» в таком виде в интернете, по странному стечению обстоятельств, уже на следующий день после официальной публикации тизера штатной PR-службой корейского бренда.

Шпионские фото появились на страницах портала Motor1. Вот только в их «тайной» природе есть серьезные сомнения. Поскольку кроме обтянутого маскирующим пластиком экстерьера новой модели компактного кроссовера, издание афишировало еще и его интерьер. Сделать такого рода фотографию тайком из-за угла невозможно — судите сами по иллюстрации.