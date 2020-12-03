Mitsubishi ASX получил в России новую версию

Что касается самой модели ASX, то недавно изрядно подуставшего «Фыча» отправили на операцию к пластическим хирургам, Впрочем, одной косметологией дело не кончилось. Досталось «азиату» — мама, не горюй! Чем разочаровал или порадовал освеженный Mitsubishi ASX, рассказал и показал портал «АвтоВзгляд».

Кстати, на этой неделе Mitsubishi отчиталась о колоссальных успехах на российском рынке. Напомним, что эта марка считает датой своего прихода на российский рынок 1991 год. Более того: в российском офисе ведут статистику продаж, которая гласит: за 30 лет в нашей стране был продан 1 000 000 автомобилей.