Mitsubishi ASX получил в России новую версию

Фото производителя.
Российский офис Mitsubishi предлагает купить кроссовер ASX из ограниченной серии Black Edition. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем новинка отличается от своих стандартных собратьев.

Специальное издание ASX можно заказать для машины с двухлитровым мотором, вариатором и полным приводом в топовой комплектации Instyle. В этом случае на кроссовер установят несколько элементов черного цвета: это 18-дюймовые колеса, решетка радиатора и боковые зеркала. В салоне такого кроссовера будут красная прострочка сидений и органов управления. Доплата за пакет Black Edition — 40 000 рублей.

Фото производителя.

Что касается самой модели ASX, то недавно изрядно подуставшего «Фыча» отправили на операцию к пластическим хирургам, Впрочем, одной косметологией дело не кончилось. Досталось «азиату» — мама, не горюй! Чем разочаровал или порадовал освеженный Mitsubishi ASX, рассказал и показал портал «АвтоВзгляд».

Кстати, на этой неделе Mitsubishi отчиталась о колоссальных успехах на российском рынке. Напомним, что эта марка считает датой своего прихода на российский рынок 1991 год. Более того: в российском офисе ведут статистику продаж, которая гласит: за 30 лет в нашей стране был продан 1 000 000 автомобилей.

3 декабря 2020
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