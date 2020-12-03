Mitsubishi ASX получил в России новую версию

Специальное издание ASX можно заказать для машины с двухлитровым мотором, вариатором и полным приводом в топовой комплектации Instyle. В этом случае на кроссовер установят несколько элементов черного цвета: это 18-дюймовые колеса, решетка радиатора и боковые зеркала. В салоне такого кроссовера будут красная прострочка сидений и органов управления. Доплата за пакет Black Edition — 40 000 рублей.
Что касается самой модели ASX, то недавно изрядно подуставшего «Фыча» отправили на операцию к пластическим хирургам, Впрочем, одной косметологией дело не кончилось. Досталось «азиату» — мама, не горюй! Чем разочаровал или порадовал освеженный Mitsubishi ASX, рассказал и показал портал «АвтоВзгляд».
Кстати, на этой неделе Mitsubishi отчиталась о колоссальных успехах на российском рынке. Напомним, что эта марка считает датой своего прихода на российский рынок 1991 год. Более того: в российском офисе ведут статистику продаж, которая гласит: за 30 лет в нашей стране был продан 1 000 000 автомобилей.