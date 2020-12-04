Genesis раскрыл дату премьеры нового кроссовера GV70

GV70 станет пятой моделью марки и вторым ее кроссовером. Ожидается, что машина получит бензиновые турбочетверки объемом 2,0 и 2,5 литра, а вдобавок планируется дизель 2.2. Новинка отличается классической компоновкой, притом создатели сразу заложили не только полно-, но и заднеприводную версию. Но повторим: подробности будут ракрыты во время большой презентации.

Добавим, что первый кроссовер от «Дженезиса» — GV80 — только что получил российские ценники. Одновременно марка рассказала, сколько будет стоить новое поколение родственного ему седана G80. Кроме того, G80 и GV80 появятся в сервисе подписки Genesis Mobility.