Кроссовер Genesis GV70 бросил вызов BMW X3

В плане техники GV70 скроен по всем канонам своего класса. У него классическая компоновка, основной задний привод и мощный V6 под капотом. С 3,5 литра рабочего объема благодаря турбонаддуву двигателисты сняли 380 л. с. и 530 Нм.

Впрочем, для экономов припасены варианты попроще — с рядными четверками. Бензиновая объемом 2,5 выдает 304 л. с., а дизельный 2.2 располагает «табуном» в 210 «коней». Со всеми из перечисленных моторов работает 8-диапазонный «автомат».

Любопытно, что полный привод — платная опция для всех версий, кроме самой мощной. К нему прилагается фирменная система Multi Terrain Control, что позволяет выбирать внедорожные режимы для движения по грязи, песку или снегу.

О сроках появления новинки в России пока ничего не сказано. А вот первый кроссовер от «Дженезиса» — GV80 — только что получил российские ценники. Одновременно марка рассказала, сколько будет стоить новое поколение родственного ему седана G80.