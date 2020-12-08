Кроссовер Genesis GV70 бросил вызов BMW X3

Чтобы было понятно: при длине 4715 мм новый «кореец» выйдет против таких грандов как Audi Q5, BMW X3 и Mercedes GLC. Но готовы ли наши соотечественники отказаться от привычных «немцев», сейчас сказать трудно — не имея перед глазами прайс-листов, оценивать рыночные перспективы новинки просто глупо.
Хотя одно неоспоримое достоинство «семидесятка» все же имеет: это неординарный дизайн салона. Округлые формы смотрятся несколько ретроспективно. Но, может именно такой расслаляющей обстановки и не хватает современным машинам? Сложные ломаные линии порядком поднадоели…
В плане техники GV70 скроен по всем канонам своего класса. У него классическая компоновка, основной задний привод и мощный V6 под капотом. С 3,5 литра рабочего объема благодаря турбонаддуву двигателисты сняли 380 л. с. и 530 Нм.
Впрочем, для экономов припасены варианты попроще — с рядными четверками. Бензиновая объемом 2,5 выдает 304 л. с., а дизельный 2.2 располагает «табуном» в 210 «коней». Со всеми из перечисленных моторов работает 8-диапазонный «автомат».
Любопытно, что полный привод — платная опция для всех версий, кроме самой мощной. К нему прилагается фирменная система Multi Terrain Control, что позволяет выбирать внедорожные режимы для движения по грязи, песку или снегу.
О сроках появления новинки в России пока ничего не сказано. А вот первый кроссовер от «Дженезиса» — GV80 — только что получил российские ценники. Одновременно марка рассказала, сколько будет стоить новое поколение родственного ему седана G80.