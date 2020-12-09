Шпионы подловили новый Mitsubishi Outlander без камуфляжа

Самые разные источники уже устали объявлять: мировая премьера кроссовера Mitsubishi Outlander следующего поколения назначена на начало 2021 года. И это очень похоже на правду! Только что сфотографированный шпионами прототип создает впечатление вполне готового к производству продукта.

Качество снимков, увы, не самое высокое. Однако даже по этим «пиксельным» фотографиям мы можем сделать вполне обнозначный вывод: следующий «Аутлендер» очень даже хорош собой! Во всяком случае, двухэтажная оптика и сложная пластика боковин выглядят стильно.

Сама Mitsubishi обещает, что новый Outlander станет крупнее прежнего. Также известно, что ближайшим родственником новинки окажется новейший Nissan X-Trail — обе машины построены на общей платформе из ассортимента франко-японского альянса.

А пока самой свежей новинкой «трех бриллиантов» остается Mitsubishi Eclipse Cross, недавно переживший большое обновление. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в родной Японии за актуальной версией «паркетника» уже выстроились очереди.