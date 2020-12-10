Из кроссовера Geely Atlas скроили пикап

Никаких изменений по технике не произошло: машине полагаются бензиновый турбомотор объемом 1,8 литра (184 л. с.), семиступенчатый «преселектив» и передний привод. Даже боковины исходного кузова остались прежними… Правда, позади заднего дивана теперь появилась металлическая стенка. Размеры грузовой миниплатформы — всего 1125 на 1230 мм, а увезти такой пикап может лишь около полутонны груза.

Если переводить юани в рубли, то стоит грузовичок примерно 1 300 000. Впрочем, для нас эта информация носит строго справочный характер, ведь за пределами Китая марка Farizon не представлена.

Однако вспомним, что соперник марки Geely — компания Haval — этой осенью вывела на российский рынок пикапы GWM Wingle 7. Кроме того, в этой же нише обосновался еще один «китаец» — JAC T6 казахской сборки стоимостью 1 399 000.