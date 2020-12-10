Из кроссовера Geely Atlas скроили пикап

Фото: autohome.com.cn.
Рынок диктует свои правила: экономить надо на всем, что только возможно! И китайская Geely тоже следует этому принципу. Увидев запрос на небольшой пикап со стороны покупателей, марка не стала разрабатывать новую машину, а взяла за основу уже существующую.

Кому-то вспомнится бессмертный шлягер Алены Апиной, в котором рифмуются слова «слепила — было — полюбила», другие захотят процитировать гоголовеское «если бы губы Никанора Ивановича да приставить…».

Тем не менее, суббренд Farizon, принадлежаций концерну Geely, выпустил достаточно своеобразный автомобиль: к кроссоверу Atlas просто приделали небольшую грузовую платформу.

Фото: autohome.com.cn.

Никаких изменений по технике не произошло: машине полагаются бензиновый турбомотор объемом 1,8 литра (184 л. с.), семиступенчатый «преселектив» и передний привод. Даже боковины исходного кузова остались прежними… Правда, позади заднего дивана теперь появилась металлическая стенка. Размеры грузовой миниплатформы — всего 1125 на 1230 мм, а увезти такой пикап может лишь около полутонны груза.

Если переводить юани в рубли, то стоит грузовичок примерно 1 300 000. Впрочем, для нас эта информация носит строго справочный характер, ведь за пределами Китая марка Farizon не представлена.

Однако вспомним, что соперник марки Geely — компания Haval — этой осенью вывела на российский рынок пикапы GWM Wingle 7. Кроме того, в этой же нише обосновался еще один «китаец» — JAC T6 казахской сборки стоимостью 1 399 000.

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10 декабря 2020
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