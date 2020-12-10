Новый Mitsubishi Outlander показали на единственной картинке

Зато официальную картинку пресс-офис Mitsubishi подкрепил важной информацией: японцы, наконец, уточнили, что премьера намечена на февраль 2021 года. Сперва новинку увидят фанаты из США, Канады и Пуэрто-Рико, а потом — все остальные. Вдобавок заявлено, что машина получит «следующее поколение дизайна Mitsubishi».

Впрочем, что нам все эти намеки. Повторим, что папарацци уже подловили новый Mitsubishi Outlander во всей красе. Качество снимков, увы, не самое высокое. Однако даже по этим «пиксельным» фотографиям мы сделали вполне однозначный вывод: следующий «Аут» очень даже хорош собой!

Строить прогнозы — дело неблагодарное, но мы, скорее всего, увидим новинку лишь во второй половине следующего года. А вот обновленный Mitsubishi Eclipse Cross появится в России заметно раньше, уже весной. К слову, в родной Японии за ним успели выстроиться очереди.