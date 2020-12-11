У владельцев кроссоверов DFM появилась возможность бесплатно заливать масло

Условия участия предельно просты: с 7 декабря 2020 года по 31 января 2021 надо приехать на станцию технического обслуживания DFM, где пройти ТО. Затем придется отправить скан или фото заказ-наряда на адрес российского офиса. Если повезет, есть шанс выиграть 5 литров моторного масла TOTAL QUARTZ 9000.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» выяснял, что лучше: дешевый «кореец» или дорогой «китаец». Нам любопытно будет сравнить «лоб в лоб» популярный кроссовер KIA Sportage в относительно недорогой комплектации с характерным представителем племени уже совсем не дешевых SUV из КНР — Dongfeng AX7.