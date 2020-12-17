Китайская премиум-марка Cheryexeed привезет в Россию новые модели

LX, напротив, открывает гамму. Это брат-близнец кроссовера Chery Tiggo 7: у них общие шасси и каркас кузова. Но дизайн внешности и интерьера — совершенно разный. Под капотом упрятана все та же турбочетверка 1.6 TGDi, с которой работают семиступенчатый «робот» и передний привод.

Сейчас в России представлена лишь модель TXL. На какие цифры продаж рассчитывала марка Chery, выводя на наш рынок свой премиальный бренд Cheryexeed, сказать сложно. Однако, судя по тональности свежего пресс-релиза, они вполне довольны первыми результатами.

По замыслу китайцев, кроссовер готов бороться с топовыми корейскими и японскими SUV. Сможет ли он реально это сделать, выяснял портал «АвтоВзгляд».