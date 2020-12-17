Китайская премиум-марка Cheryexeed привезет в Россию новые модели

Фото производителя.
В следующем году на российском рынок выйдут кроссоверы VX и LX от марки Cheryexeed. Портал «АвтоВзгляд» поспешил выяснить, что это за машины.

Модель VX — это новый флагман суббренда Chery. У него семиместный салон, пятиметровая длина и множество других примет топовой модели вроде двух экранов на 12,3 дюйма каждый (один — для приборов, второй — для медиасистемы). Хотя мотор — турбированный 1.6 TGDi (197 л. с., 290 Нм), который марка продолжает упрямо ставить на все свои модели.

Фото производителя.

LX, напротив, открывает гамму. Это брат-близнец кроссовера Chery Tiggo 7: у них общие шасси и каркас кузова. Но дизайн внешности и интерьера — совершенно разный. Под капотом упрятана все та же турбочетверка 1.6 TGDi, с которой работают семиступенчатый «робот» и передний привод.

Сейчас в России представлена лишь модель TXL. На какие цифры продаж рассчитывала марка Chery, выводя на наш рынок свой премиальный бренд Cheryexeed, сказать сложно. Однако, судя по тональности свежего пресс-релиза, они вполне довольны первыми результатами.

По замыслу китайцев, кроссовер готов бороться с топовыми корейскими и японскими SUV. Сможет ли он реально это сделать, выяснял портал «АвтоВзгляд».

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17 декабря 2020
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