Обновленный Subaru Forester попался фотошпионам

Судя по обилию камуфляжной пленки на передней части автомобиля, можно сказать, что японцы хотят довольно серьезно изменить «лицо» модели. Как оно будет выглядеть — сказать трудно. Под камуфляжем видна лишь ячеистая решетка радиатора.

Forester может получить и новый пластиковый обвес, который придаст автомобилю более внедорожный облик. Что касается задней части кузова, то, судя по всему, она останется неизменной.

Если говорить о силовых агрегатах, то модель сохранит 2,5-литровый атмосферный мотор на 185 сил, работающий в паре с вариатором. Никуда не денется и фирменная система полного привода с внедорожным режимом X-Mode. Однако в гамме может появиться новый 177-сильный наддувный «оппозитник» объемом 1,8 л, который недавно дебютировал на универсале Subaru Levorg. Этот мотор уже ставят на Forester, предназначенный для рынка Японии, и он называется Forester Sport.

Напомним, что в России модификация Forester Sport — это лишь расширенная комплектация кроссовера с прежним силовым агрегатом.