Jaguar I-Pace после обновления подорожал на 400 000 рублей

Прошлой весной I-Pace даже подешевел, так как российские власти обнулили пошлины на «электрички». С этого момента за машину просили 5 946 000 рублей. Но рестайлинговый вариант оказался серьезно дороже! Стартовая цена — 6 347 000, а топовые исполнения дилеры готовы отдавать не меньше, чем за 7 234 000 «деревянных». И, разумеется, эту сумму можно увеличить на сотню-другую тысяч, заказав несколько опций.

Кроме того, дилеры Jaguar Land Rover начали принимать заказы на обновленный кроссовер Jaguar F-Pace. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», базовая цена автомобиля — 4 442 000 рублей.

Между тем, завод Jaguar Land Rover в Касл Бромвиче (Великобритания) снова испытывает проблемы с поставками запчастей и комплектующих, которые вызвала пандемия коронавируса.