Раскрыты технические параметры Hyundai Ioniq 5 для России

Именно австрийские дилеры виноваты в «сливе» технических данных электромобиля Ioniq 5, на который в этой стране уже можно оформить предзаказ, внеся 1000 евро. Речь идет об электрокарах из первой серии First Edition, которая составляет всего 150 экземпляров. И местное представительство марки случайно опубликовало технические данные модели, которые быстро удалили, но они успели попасть в Сеть.

Благодаря австрийцам мы знаем, что длина, ширина и высота кроссовера составляют 4640 мм, 1890 мм и 1600 мм соответственно, а колесная база равна 3000 мм. У инновационного SUV установлено два электромотора суммарной мощностью 313 л. с., батарея емкостью 58 киловатт-часов и полный привод. Запас хода — около 450 км.

Что касается нашей страны, то электрокар, скорее всего, доберется до России к концу 2021 года. Это стало известно буквально вчера на пресс-конференции Hyundai, где компания подвела итоги года и рассказала о новинках.

Если мы все же увидим Hyundai Ioniq 5 в салонах дилеров, вряд ли за машиной выстроятся очереди. Электрокары у нас не в почете, да и цена на них кусается. Так что Ioniq 5 в нашем случае станет просто демонстрацией колрейских технологий.