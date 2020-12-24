Aston Martin представит 10 новинок

О том, что британцы вскоре начнут кардинально освежать линейку моделей, сообщил новый гендиректор Aston Martin Тобиас Моерс в интервью изданию The Financial Times. По его словам, вывод на рынок новых машин не планируется, так как финансовая ситуация остается нестабильной. Поэтому основной упор компания намерена сделать на существующий модельный ряд, и основным здесь станет кроссовер DBX.

Подробностей топ-менеджер не раскрыл, но можно предположить, что у премиального кроссовера появится семиместная версия, также в гамме следует ждать и кросс-купе. Кроме этого, DBX может обзавестись и гибридной версией, ведь соответствующими технологиями для этого готовы поделиться инженеры из Mercedes-AMG.

Что касается разработки электромобилей под брендом Lagonda, то этот проект пока поставлен на паузу. Да и мы и не расстроимся…