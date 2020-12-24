Премиум-кроссовер Geely Tugella бьет рекорды продаж в России

Фото: АвтоВзгляд.
Из-за большого количества предзаказов российскому офису Geely пришлось начать продажи премиум-кроссовера Tugella на неделю раньше запланированного. А теперь представительство марки удивило новым фактом: желающие купить «Тугеллу» буквально осаждают дилеров бренда! Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.

За пять дней клиентам передали больше сотни машин! И ажиотаж не спадает: количество заказов лишь продолжает расти. По всей видимости, клиентам понравилось наполнение единственной пока комплектации, за которую, между тем, просят 2 499 900 рублей.

Ничего себе заявочка! Однако, справедливости ради стоит добавить, что столь модный дизайн, богатое оснащение и обилие умной электроники не предложит за эти деньги ни один из конкурентов.

В общем, как и предсказывал портал «АвтоВзгляд» по итогам теста новинки, покупатели подержанных BMW и Mercedes-Benz действительно могут рассматривать «китайца» в качестве альтернативы. Хотя мы и не настаиваем…

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24 декабря 2020
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