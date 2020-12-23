3 причины, почему машины так быстро ломаются и ржавеют

Другая причина нежелания мотора заводиться на морозе — топливо. Особенно это касается дизельных машин. Потому что солярка на наших АЗС зачастую — не ахти, и в летнем или «левом» топливе в мороз запросто появится парафин, который не прокачать по магистрали из бака в мотор. Во избежание замерзания дизтоплива в него нужно добавлять антигели — специальные депрессорные присадки, не дающие солярке загустеть. Главное, залить их в бак до того, как топливо начинает «мутнеть», а также не допускать замерзания самого флакона с антигелем, ибо концентрат застывает еще быстрее. Если все сделать правильно, то о замерзании солярки можно забыть.

Бывает, что зимним утром мотор уже прогрелся и готов везти, а стекла все еще не «отошли» от наледей. Дворники примерзают, да и саму жидкость запросто может «перехватить». Водитель нервно дергает подрулевой рычаг, от этого сгорает предохранитель или сам моторчик бачка омывателя, рвутся резинки стеклоочистителей, царапая засохшей грязью стекла.

Методом проб и ошибок мы подбираем подходящие незамерзайки, а вот чистоты боковых стекол приходится добиваться, орудуя скребком. Но есть средства, позволяющие не морозить руки, не царапать стекла и резинки уплотнителей, а просто растопить лед. Это размораживатель стекол, его часто называют «антилед». И антиобледенитель стекол.