3 причины, почему машины так быстро ломаются и ржавеют

С такими простоями машин, как в этом году АКБ сядет и не дожидаясь холодов, а уж при минусе — как пить дать. Машина должна периодически ездить, давая батарее погреться и зарядиться. Да и электрику под капотом нужно содержать в порядке. Окислы, неплотный контакт — это причина не только для перегорания ламп. От роста сопротивления в цепи и потерь тока плохо приходится и аккумулятору. Потому: прочищаем контакты, заменяем рассохшиеся клеммники и разъемы, протягиваем гайки на клеммах аккумулятора и защищаем их специальным лаком или смазкой.
Все это под силу любому автовладельцу. А подходящие средства автохимии для грамотной работы с электрикой есть у RUSEFF.
Другая причина нежелания мотора заводиться на морозе — топливо. Особенно это касается дизельных машин. Потому что солярка на наших АЗС зачастую — не ахти, и в летнем или «левом» топливе в мороз запросто появится парафин, который не прокачать по магистрали из бака в мотор. Во избежание замерзания дизтоплива в него нужно добавлять антигели — специальные депрессорные присадки, не дающие солярке загустеть. Главное, залить их в бак до того, как топливо начинает «мутнеть», а также не допускать замерзания самого флакона с антигелем, ибо концентрат застывает еще быстрее. Если все сделать правильно, то о замерзании солярки можно забыть.
Бывает, что зимним утром мотор уже прогрелся и готов везти, а стекла все еще не «отошли» от наледей. Дворники примерзают, да и саму жидкость запросто может «перехватить». Водитель нервно дергает подрулевой рычаг, от этого сгорает предохранитель или сам моторчик бачка омывателя, рвутся резинки стеклоочистителей, царапая засохшей грязью стекла.
Методом проб и ошибок мы подбираем подходящие незамерзайки, а вот чистоты боковых стекол приходится добиваться, орудуя скребком. Но есть средства, позволяющие не морозить руки, не царапать стекла и резинки уплотнителей, а просто растопить лед. Это размораживатель стекол, его часто называют «антилед». И антиобледенитель стекол.
Первый — это жидкость с высокой концентрацией спирта, не замерзающая до −40. Если побрызгать ей на стекла, щетки дворников, форсунки омывателя, то через пару минут все лишнее можно будет просто смахнуть щеткой.
Антиобледенитель — это заблаговременный удар по льду, он не даст образоваться наледям, если побрызгать им на стекло заранее. Никаких чудес, эффективность средств объясняет их состав. И будьте спокойны: смертельная для льда доза спирта никак не повредит деталям из резины, пластика или краске кузова.
Ржавчина на кузове «свежей» машины злит неимоверно. Днище, пороги, нижние кромки дверей страдают в первую очередь. Расцвести буйным цветом и привести вас к автомаляру коррозия может за месяцы, ей бы только «зацепиться» за открытый металл. Поэтому нельзя дать ей прикоснуться к незащищенному железу. Мовиль, мастика, антигравий, жидкие подкрылки — это средства, которые помогут создать непромокаемую пленку на поверхности кузовных деталей, стойкую к холоду или жаре, к реагентам или «пескострую» дорожной грязи. Нужно отмыть днище, убрать рыхлую ржавчину, обезжирить и покрыть плотным слоем состава все участки незащищенного железа.
Производитель автохимии RUSEFF как раз недавно выпустил средства для защиты кузова от коррозии и антигели для дизельного топлива. Эмблему с буквами RF на ярких этикетках вы точно узнаете на витрине или в интернет-магазине.
RUSEFF — это отечественный бренд автохимии и автокосметики (расшифровывается как «Российский Эффективный»). Продукция бренда протестирована в самых разных регионах нашей страны и не раз побеждала в сравнительных тестах по эффективности работы составов и соотношению «цена/качество».
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