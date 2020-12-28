Haval H6 нового поколения запатентовали в России

В пользу того, что китайцы запатентовали в России именно «третий» H6, говорит и тот факт, что осенью на заводе компании под Тулой был замечен кроссовер, очень похожий на этот автомобиль.

Официальных объявлений по поводу вывода на рынок новой модели компания «Хавейл Мотор Рус» пока не делала, но если H6 все же у нас появится, то его точно не будут импортировать, а станут собирать на мощностях действующего предприятия. Ведь так можно хоть как-то контролировать цены.

Что касается самого автомобиля, то в ходе смены поколений он прибавил 53 мм в длину, 26 мм в ширину и 10 мм в высоту, а колесная база выросла до 2738 мм (+58 мм).

Базовым мотором в Китае стал 1,5-литровый бензиновый агрегат в 169 л. с. Позже H6 обзаведется и более мощным 2-литровым двигателем.