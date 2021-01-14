Кроссовер Lexus NX нового поколения проходит дорожные тесты

Судя по изображениям, новинка сохранит пропорции нынешнего поколения модели, а в дизайне не будет ничего революционного. Разработчики решили пойти по эволюционному пути. Их можно понять, ведь нынешний NX держится на конвейере более пяти лет и по-прежнему хорошо продается. Поэтому кардинальные изменения в дизайне публика может и не принять.

Если говорить о технической части, то известно, что машина будет базироваться на модульной платформе TNGA-K. Напомним, что она же лежит в основе флагманского седана Lexus ES и ряда моделей Toyota, включая RAV4.

В гамме силовых агрегатов ожидается появления гибрида NX 450+, который можно будет подзаряжать от бытовой розетки. Обычные гибриды тоже останутся, но их силовые установки основательно доработают.