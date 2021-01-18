Названа дата премьеры нового Renault Duster в России

Французы не спешили привозить новинку в Россию, ведь и прежняя модель хорошо продавалась. А под свежую версию оказалась нужна серьезная модернизация производства. В итоге, московский завод Renault довели до современных кондиций, что позволило запоздало локализовать Duster-2.

Уже известно, что российский вариант кроссовера похож на латиноамериканский, а платформу и салон модель получила от «Арканы». Это значит, что под капотом топовой версии будет установлен наддувный мотор объемом 1,3 литра.

Остальные подробности нам предстоит узнать 11 февраля во время онлайн-презентации. И есть шанс, что тогда же московский офис бренда опубликует прайс-листы. Что же, потерпим, ведь ждать осталось совсем недолго!

Кстати, следующее поколение нашей «Нивы» будет техническим близнецом «Дастера» — под него тоже заготовлена платформа CMF-B. Для затравки волжане даже распространили первое изображение грядущей новинки.