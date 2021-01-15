Новый «разгоряченный» Nissan Z полностью рассекречен

Патентные изображения спорткара разместили в Сети журналисты издания CarExpert. На них отчетливо видно, что серийная машина практически ничем не отличается от концепта. В частности, очень точно повторены формы решетки радиатора и нижней части бампера.

По картинке нельзя понять, какими будут фары, но есть основания предполагать, что в головной светотехнике появятся два полукруга, выполненные из светодиодов. Такое решение должно вызывать ассоциации с легендарной моделью 240Z, которая появилась в 1969 году.

Если говорить о силовом агрегате, то ожидается, что Nissan Z получит 400-сильный двигатель от Infiniti Q60.