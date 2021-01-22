Стало известно, сколько кроссоверов Renault Duster скупили россияне

В российском представительстве французской марки уверены, что своим успехом Renault Duster обязан сочетанию доступности, экономичности, комфорта, а также геометрической проходимости (между прочим, одной из лучших в классе).

И новое пколение кроссовера должно оказаться не хуже! Ведь показатели той самой геометрической проходимости, как и прежде, на высоте. Дорожный просвет составляет внушительные 210 мм, а углы въезда и съезда равный 31 и 33 градуса.

Между тем, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», один из столичных дилеров марки Renault уже получил несколько «Дастеров» нового поколения — машины будут использоваться для проведения рекламных кампаний. Впрочем, в шоу-румы отгружают не только выставочные образцы — старт продаж уже не за горами.