Audi RS Q8 оказался вдвое дешевле, чем Lamborghini Urus

Между прочим, в плане техники Audi RS Q8 и Lamborghini Urus — близнецы-братья по всем параметрам. Обе модели оснащены битурбомотором V8 4.0 TFSI на 600 л. с. и 800 Нм, который вдобавок усилен 48-вольтовой мягкогибридной надстройкой. Трансмиссия — с восьмиступенчатой автоматической коробкой и постоянным полным приводом.

Но разница, повторим, почти двукратная: «четыре кольца» нынче отдают «всего» по 10 240 000 рублей за штуку! В «базу» включены матричные фары, комбинированная обивка сидений, четырехзонный климат-контроль и прочее. Хотя при желдании стоимость машины можно увеличить на миллиончик-другой, заказав несколько платных опций.

Впрочем, главное не оснащение, а возможности этой модели: на разгон до «сотни» Audi RS Q8 требуется 3,8 секунды, а через 13,7 спидометр достигнет отметки «200».

И еще одна новость из Ингольштадта. Фотошпионам удалось поймать на зимних испытаниях новую модификацию флагманского седана Audi A8. Вероятнее всего, это наиболее роскошная версия, которую немцы намерены выпускать под брендом Horch. Новинка должна составить конкуренцию Mercedes-Maybach.