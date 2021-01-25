Porsche Taycan в новом кузове заметили на тестах

По фото видно, что дизайн передней части Cross Turismo в точности повторяет седан, который уже приехал в Россию. Ну а в профиль новинка напоминает не кроссовер и не универсал, а скорее — хетчбэк.

Напомним, что запуск псевдовнедорожной версии электрического спорткара одобрили еще в 2018 году, как раз когда в Женеве показали концепт Porsche Mission E Cross Turismo. По планам компании, товарные автомобили должны были приехать в салоны дилеров еще в прошлом году, но все карты спутал коронавирус. Теперь же ясно, что электрокар покажут в ближайшее время.

Скорее всего, силовой агрегат новинка разделит с четырехдверной модификацией Taycan. То есть отдача силовой установки будет от 530 до 761 л. с. Ну а привод будет только полный.