Россияне занимают очередь за преемником «кепки» Infiniti QX55

Фото производителя.
В ноябре 2020-го Infiniti организовала масштабное шоу на сцене театра «Беласко» в Лос-Анджелесе, чтобы максимально эффектно презентовать публике купеобразный кроссовер QX55. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», до рыночного дебюта новинки осталось совсем немного, притом российские клиенты уже сейчас называют преемника легендарной «кепки» (модели FX) самой ожидаемой новинкой года.

Новый Infiniti QX55 создан из хорошо знакомого нам кроссовера Infiniti QX50. Правда, «пятьдесят пятый» длиннее и ниже своего «донора», а спереди ему полагается особое «выражение лица». А к легендарной «кепке» отсылают характерная форма остекления и фирменный силуэт.

Российские спецификации и цены будут объявлены позже. Но, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Infiniti, новый кроссовер QX55 появится на российском рынке в августе 2021 года.

Между тем, согласно проведенному в соцсетях опросу «Какая из моделей Infiniti предпочтительнее вашему характеру?», QX55 значительно опередил занявший второе место QX50 — люди готовы буквально занимать очередь за новинкой.

Неподдельный интерес к QX55 — в первую очередь заслуга, созданного командой под руководством Альфонсо Альбаисы. Кстати, сам Альбаиса совершенно неожиданно оказался признан весьма авторитетным человеком в автопроме.

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26 января 2021
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