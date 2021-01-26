Россияне занимают очередь за преемником «кепки» Infiniti QX55

Новый Infiniti QX55 создан из хорошо знакомого нам кроссовера Infiniti QX50. Правда, «пятьдесят пятый» длиннее и ниже своего «донора», а спереди ему полагается особое «выражение лица». А к легендарной «кепке» отсылают характерная форма остекления и фирменный силуэт.

Российские спецификации и цены будут объявлены позже. Но, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Infiniti, новый кроссовер QX55 появится на российском рынке в августе 2021 года.

Между тем, согласно проведенному в соцсетях опросу «Какая из моделей Infiniti предпочтительнее вашему характеру?», QX55 значительно опередил занявший второе место QX50 — люди готовы буквально занимать очередь за новинкой.

Неподдельный интерес к QX55 — в первую очередь заслуга, созданного командой под руководством Альфонсо Альбаисы. Кстати, сам Альбаиса совершенно неожиданно оказался признан весьма авторитетным человеком в автопроме.