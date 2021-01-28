Renault представила маленький и недорогой кроссовер Kiger

Фото производителя.
Французы — настоящие мастера создавать простые и доступные модели. Скажем, сейчас Renault выкатила субкомпактный кроссовер Kiger. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в Индии за новинку будут просить от 550 000 до 950 000 тамошних рупий, то есть от 600 тысяч до одного миллиона наших рублей.

Впрочем, для нас Renault Kiger, мягко говоря, не очень подходит: все же четыре метра длины — это маловато. Для сравнения, хорошо известный в России хетчбэк Sandero — аж на девять сантиметров крупнее! Естественно, такой малютке вполне хватает литрового движка, который выдает 72 л. с. без наддува и 100 л. с. — с турбокомпрессором. Привод, естественно, только передний.

Что же, будем ездить на «Дастерах». Тем более, что серийное производство Renault Duster следующего поколения только что стартовало на сборочном заводе компании в Москве. Ожидается, что новый Renault Duster официально появится на российском рынке в первом квартале 2021 года, то есть не позднее марта.

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28 января 2021
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