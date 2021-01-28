Renault представила маленький и недорогой кроссовер Kiger

Впрочем, для нас Renault Kiger, мягко говоря, не очень подходит: все же четыре метра длины — это маловато. Для сравнения, хорошо известный в России хетчбэк Sandero — аж на девять сантиметров крупнее! Естественно, такой малютке вполне хватает литрового движка, который выдает 72 л. с. без наддува и 100 л. с. — с турбокомпрессором. Привод, естественно, только передний.

Что же, будем ездить на «Дастерах». Тем более, что серийное производство Renault Duster следующего поколения только что стартовало на сборочном заводе компании в Москве. Ожидается, что новый Renault Duster официально появится на российском рынке в первом квартале 2021 года, то есть не позднее марта.